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В Белоруссии ограничили доступ к сайту Regnum


31.10.2021 04:34
В Белоруссии ограничили доступ к сайту RegnumФото: vk.com

Власти Белоруссии ограничили доступ к порталу российского ИА REGNUM.

Соответствующий комментарий появился на сайте со ссылкой на решение министерства информации РБ.

Как указывается в сообщении, опубликованном на портале российского информагентства REGNUM, в Белоруссии доступ к данному ресурсу был ограничен согласно решению властей республики. Министерство информации РБ принимало его с учетом закона "О СМИ". Какие-либо конкретные причины действий официального Минска не уточняются.

Стоит отметить, что на официальном сайте белорусского ведомства какие-либо сведения о блокировке либо ограничении доступа к этому ресурсу пока не появились.

Ранее Белоруссию покинул посол Франции в республике Николя де Лакост. Дипломат передал копии верительных грамот главе белорусского МИД Владимиру Макею еще в конце 2020 года, но так и не вручил их главе РБ Александру Лукашенко. Как разъяснили позднее во французском внешнеполитическом ведомстве, посол покинул Минск вследствие "одностороннего решения белорусских властей о прекращении действия аккредитации". Уточнялось, что дипломат не стал вручать верительные грамоты Лукашенко в соответствии с общеевропейской позицией по поводу легитимности результатов выборов на пост главы государства, состоявшихся в Белоруссии летом прошлого года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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