Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Белоруссию покинул французский посол

05:22

Фото: church.by



Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост покинул республику, передает ТАСС со ссылкой на представительство Парижа в Минске.



Подтвердив информацию об отъезде главы дипмиссии, его коллеги пояснили, что какие-либо официальные заявления будут сделаны позже.



В МИД Франции пока также воздерживаются от конкретных комментариев по поводу отзыва французского посла из Минска.



Напомним, посол Франции Николя де Лакост передал копии верительных грамот главе белорусского МИД Владимиру Макею в декабре 2020 года. При этом представитель Парижа до сих пор не вручил их президенту Белоруссии Александру Лукашенко.



Ранее стало известно о намерениях Брюсселя представить новый пакет санкций против Минска. Со ссылкой на источники в Европейском союзе отмечалось, что ограничения предполагается утвердить до конца ноября. По данным ТАСС, на саммите Восточного партнерства, который пройдет 15 декабря в бельгийской столице, Минск будет представлен "пустым креслом" - представители белорусского руководства в мероприятии участвовать не будут.



Минувшим летом в ЕС объявили о введении четвертого пакета экономических санкций против Белоруссии. Ограничения, принятые после посадки в Минске самолета Ryanair, распространились на 15 организаций и 166 физических лиц. Брюссель ограничил доступ Белоруссии к финансовым рынкам Европы и принял меры, касающиеся нефтеторговли, сбыта калийных удобрений и табачной продукции.



Автор: Злата Богатова

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