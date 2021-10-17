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Белоруссию покинул французский посол
05:22
Фото: church.by
Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост покинул республику, передает ТАСС со ссылкой на представительство Парижа в Минске.
Подтвердив информацию об отъезде главы дипмиссии, его коллеги пояснили, что какие-либо официальные заявления будут сделаны позже.
В МИД Франции пока также воздерживаются от конкретных комментариев по поводу отзыва французского посла из Минска.
Напомним, посол Франции Николя де Лакост передал копии верительных грамот главе белорусского МИД Владимиру Макею в декабре 2020 года. При этом представитель Парижа до сих пор не вручил их президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Ранее стало известно о намерениях Брюсселя представить новый пакет санкций против Минска. Со ссылкой на источники в Европейском союзе отмечалось, что ограничения предполагается утвердить до конца ноября. По данным ТАСС, на саммите Восточного партнерства, который пройдет 15 декабря в бельгийской столице, Минск будет представлен "пустым креслом" - представители белорусского руководства в мероприятии участвовать не будут.
Минувшим летом в ЕС объявили о введении четвертого пакета экономических санкций против Белоруссии. Ограничения, принятые после посадки в Минске самолета Ryanair, распространились на 15 организаций и 166 физических лиц. Брюссель ограничил доступ Белоруссии к финансовым рынкам Европы и принял меры, касающиеся нефтеторговли, сбыта калийных удобрений и табачной продукции.
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