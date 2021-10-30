Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые расшифровали ДНК таримских мумий

30.10.2021 22:55

Фото: livejournal.com



Специалистам удалось полностью расшифровать ДНК таримских мумий – мумифицированных останков, возраст которых составляет от 3,8 тыс. лет.



По мнению специалистов, генетически мумии принадлежат не индоевропейцам, а уникальной изолированной группе потомков древних евразийских охотников-собирателей.



Отчет об исследовании ученые опубликовали в издании Nature, передает ТАСС. Как пояснил профессор Сеульского университета Чон Чхунвон, являющийся одним из соавторов работы, поиск следов последних популяций древних северных евразийцев имеет огромное значение для понимания процессов генетической истории Центральной Евразии. Как оказалось, одна из таких групп была выявлена "в самом неожиданном месте".



Таримских мумий обнаружили в начале прошлого столетия в Таримской впадине на северо-западе Китая. Там пролегал маршрут экспедиции британского путешественника Марка Стейна и шведского географа Свена Гедима. По мнению ученых, мумифицированные останки принадлежали земледельцам, которые проживали около 3-4 тыс. лет назад.



В прошлом эта находка вызывала многочисленные споры о происхождении древних людей. Некоторые исследователи выдвигали гипотезу об европеоидных чертах некоторых мумий, настаивая на том, что таримские мумии - представители одного из индоевропейских народов, мигрировавшего в глубины Азии из степей, разбросанных между Каспийским и Черным морями. Другие ученые склонялись к мнению о том, что речь идет о местных народностях или выходцах с востока.



Ранее российские специалисты установили, как выглядели соплеменники "алтайской принцессы". Исследователям удалось восстановить внешний облик представителей пазырыкской культуры, обнаруженных учеными на плато Укок в Республике Алтай в 1990 году. Останки нашли в одном из курганов могильника Ак-Алаха-1.



По мнению историков, там захоронили знатных воинов - рядом находились девять коней и богатый набор вооружения. Выяснилось также, что один из покойных был мужчиной, умершим в зрелом возрасте. Второй человек первоначально считался "амазонкой", но позже ученые провели анализ ДНК, который показал, что это юноша, являвшийся родственником первого воина.



Автор: Злата Богатова

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