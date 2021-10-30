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В Москве из хранилища музея современного искусства пропал рисунок авангардиста Янкилевского
30.10.2021 22:46
Фото: babr24.com
Представители столичного музея современного искусства обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении из хранилища музея рисунка концептуалиста Владимира Янкилевского.
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник, речь идет о "Рисунке к триптиху" 1970 года.
Пропажа рисунка Владимира Янкилевского была выявлена в процессе подготовке папки для длительного хранения. Не обнаружив одно из изображений, сотрудники Московского музея современного искусства обратились в полицию. Сумму ущерба, который мог быть причинен столичному музею, лишь предстоит установить специалистам.
Сведения о ЧП подтвердила пресс-служба столичного главка МВД. В ведомстве пояснили, что проводят проверку по факту пропажи графического произведения искусства.
Владимир Янкилевский входит в число советских художников-концептуалистов и является ярким представителем т.н. "неофициального искусства". Творения Янкилевского в 1962 году были среди экспонатов выставки "XXX лет лет МОСХа", которая подверглась резкой критике со стороны секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
С 1989 года художник периодически жил за рубежом, успешно работая в Нью-Йорке и Париже. Его работы можно увидеть в ведущих музеях России и Европы. Владимир Янкилевский скончался 4 января 2018 года в Париже, ему было семьдесят девять лет.
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