ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Белоруссии ограничили доступ к сайту Regnum
В Белоруссии ограничили доступ к сайту Regnum
В Ростовской области из-за коронавируса закрывают кафе и рестораны
В Ростовской области из-за коронавируса закрывают кафе и рестораны
Бояков покидает МХАТ имени Горького
Бояков покидает МХАТ имени Горького
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Бояков покидает МХАТ имени ГорькогоБояков покидает МХАТ имени Горького
В Кызыле задержали подозреваемого в убийстве двух девочекВ Кызыле задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Туристы из РФ отравились в отеле египетского курорта ХургадаТуристы из РФ отравились в отеле египетского курорта Хургада
В Белоруссии ограничили доступ к сайту RegnumВ Белоруссии ограничили доступ к сайту Regnum
В Коми выпустили в лес прошедших реабилитацию осиротевших медвежатВ Коми выпустили в лес прошедших реабилитацию осиротевших медвежат

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве из хранилища музея современного искусства пропал рисунок авангардиста Янкилевского


30.10.2021 22:46
В Москве из хранилища музея современного искусства пропал рисунок авангардиста ЯнкилевскогоФото: babr24.com

Представители столичного музея современного искусства обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении из хранилища музея рисунка концептуалиста Владимира Янкилевского.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник, речь идет о "Рисунке к триптиху" 1970 года.

Пропажа рисунка Владимира Янкилевского была выявлена в процессе подготовке папки для длительного хранения. Не обнаружив одно из изображений, сотрудники Московского музея современного искусства обратились в полицию. Сумму ущерба, который мог быть причинен столичному музею, лишь предстоит установить специалистам.

Сведения о ЧП подтвердила пресс-служба столичного главка МВД. В ведомстве пояснили, что проводят проверку по факту пропажи графического произведения искусства.

Владимир Янкилевский входит в число советских художников-концептуалистов и является ярким представителем т.н. "неофициального искусства". Творения Янкилевского в 1962 году были среди экспонатов выставки "XXX лет лет МОСХа", которая подверглась резкой критике со стороны секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

С 1989 года художник периодически жил за рубежом, успешно работая в Нью-Йорке и Париже. Его работы можно увидеть в ведущих музеях России и Европы. Владимир Янкилевский скончался 4 января 2018 года в Париже, ему было семьдесят девять лет.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел иск, поданный районной администрацией, и постановил удалить несогласованное с властями граффити c фасада здания в центре северной столицы. В защиту этого портрета литератора Даниила Хармса в прошлом выступал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его мнению, стрит-арт представляет собой "замечательную часть мирового искусства".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Германии двух граждан РФ заподозрили в связях с исламистамиВ Германии двух граждан РФ заподозрили в связях с исламистами
В Коми выпустили в лес прошедших реабилитацию осиротевших медвежатВ Коми выпустили в лес прошедших реабилитацию осиротевших медвежат
«Грузинскую мечту» обвинили в сотрудничестве с наркомафией«Грузинскую мечту» обвинили в сотрудничестве с наркомафией
Умер основатель шведской панк-группы Viagra BoysУмер основатель шведской панк-группы Viagra Boys
Жительница Урала, сын которой умер от ожогов, получила два года колонииЖительница Урала, сын которой умер от ожогов, получила два года колонии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru