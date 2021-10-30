Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-полицейские, до смерти избившие отца бойца ММА, получили от 7 до 9 лет колонии

30.10.2021 22:07

Фото: sledcom.ru



Суд признал троих бывших оперуполномоченных отдела МВД по Орехово-Зуево виновными в избиении уроженца Дагестана, которое повлекло его смерть.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области, фигуранты получили наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.



Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону, указано в официальном сообщении. Суд расценил собранные доказательства как достаточные для вынесения обвинительного приговора. В результате трое экс-оперуполномоченных 2 отдела полиции МУ МВД России "Орехово-Зуево" были признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть по неосторожности, а также в превышении должностных полномочий.



С осужденных также взыскали 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.



По материалам уголовного дела, ЧП случилось вечером 11 апреля 2019 года, когда оперуполномоченные стали очевидцами потасовки в Орехово-Зуево. Увидев драку около одного из домов на улице Гагарина, сотрудники полиции, находившиеся в тот момент в гражданской одежде, решили задержать одного из участников конфликта. Не представляясь, они сразу же начали применять к мужчине физическую силу. Установлено, что они нанесли потерпевшему множество ударов по голове и телу, действуя руками и ногами.



Переместив пострадавшего к подъезду жилого дома, полицейские покинули место происшествия. Избитый ими мужчина позже был доставлен в больницу, где умер через несколько дней от закрытой черепно-мозговой травмы. Как сообщило ранее агентство "Интерфакс", жертвой преступления стал Сулли Юнисилиау, отец двукратного чемпиона России по смешанным боевым искусствам (ММА) среди любителей Магомеда Юнисилиау.



Ранее в Верховный суд Татарстана для рассмотрения были переданы материалы по уголовным делам шести жителей Казани. Выдавая себя за сотрудников полиции, злоумышленники совершили целый ряд преступлений. По версии следствия, банда причастна к хищениям человека и разбоям, а также занималась вымогательством. В период 2018-2020 годов, представляясь полицейскими, злоумышленники вымогали у потерпевших деньги под предлогом непривлечения тех к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.



Автор: Злата Богатова

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