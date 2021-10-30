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В первый день работы музея по QR-кодам сотрудник Эрмитажа ударил посетителя
30.10.2021 21:28
Фото: multiurok.ru
В Эрмитаже проводится служебное расследование по факту происшествия, случившегося в первый день работы музея по QR-кодам.
По данным российских СМИ, речь идет о стычке сотрудника с посетителем.
Со ссылкой на пресс-службу музея уточняется, что инцидент произошел на выходе из Главного штаба. Потасовка случилась между посетителем, который попытался войти в Эрмитаж через выход, и препятствовавшим ему сотрудником. В результате работник музея "ударил человека по лицу".
После ЧП в музее проводится служебное расследование. Представители Эрмитажа пояснили, что сотрудник, позволивший себе ударить посетителя, уже раскаялся в содеянном. Их коллега объяснил свои действия нервозностью, которая спровоцирована продолжающейся пандемией коронавируса, включая новыми условиями деятельности музейного учреждения.
Пострадавшему посетителю и его спутникам, а также всем, кто стал невольными очевидцами происшествия, администрация принесла официальные извинения.
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