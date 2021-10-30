Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Алма-атинские подростки пришли в школу в юбках после гибели одноклассника

30.10.2021 20:35

Фото: 24.kg



Учащиеся престижной "Назарбаев интеллектуальной школы" (НИШ) в столице Казахстана пришли на занятия в юбках, передает интернет-журнал "Vласть".



Одноклассники погибшего мальчика выразили протест против отношения администрации учебного заведения к их одежде.



По данным СМИ, несколько дней назад погиб восьмиклассник, посещавший эту школу. Незадолго до гибели мальчику пришлось общаться с школьным психологом. Как рассказали журналистам сверстники подростка, после этой беседы он совершил самоубийство. К психологу школьника направили после появления в юбке. Мальчик решил прийти в таком виде на школьный бал, который был посвящен произведениям о Гарри Поттере. Подростка на мероприятие не пустили.



Сведения о самоубийстве несовершеннолетнего ранее подтвердили в полиции Алма-Аты и в администрации учебного заведения, сообщает информационное агентство КазТАГ. Правоохранители проводят проверку. Отмечается, что один из допрошенных свидетелей рассказал полицейским о мотивах подростка, надевшего юбку. Он пояснил, что школьник лишь пытался безобидно пошутить.



Одноклассники погибшего мальчика продолжают активно обсуждать трагедию в соцсетях. По мнению одной из учениц НИШ, действия куратора, не пустившего подростка на осенний бал из-за юбки, представляют собой сексизм. Кроме того, администрация, по ее словам, потребовала фамилий всех одноклассников, которые пытались заступаться за школьника. Им даже пригрозили дисциплинарным актом, отметила девушка.



Автор: Злата Богатова

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