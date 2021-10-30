|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Алма-атинские подростки пришли в школу в юбках после гибели одноклассника
30.10.2021 20:35
Фото: 24.kg
Учащиеся престижной "Назарбаев интеллектуальной школы" (НИШ) в столице Казахстана пришли на занятия в юбках, передает интернет-журнал "Vласть".
Одноклассники погибшего мальчика выразили протест против отношения администрации учебного заведения к их одежде.
По данным СМИ, несколько дней назад погиб восьмиклассник, посещавший эту школу. Незадолго до гибели мальчику пришлось общаться с школьным психологом. Как рассказали журналистам сверстники подростка, после этой беседы он совершил самоубийство. К психологу школьника направили после появления в юбке. Мальчик решил прийти в таком виде на школьный бал, который был посвящен произведениям о Гарри Поттере. Подростка на мероприятие не пустили.
Сведения о самоубийстве несовершеннолетнего ранее подтвердили в полиции Алма-Аты и в администрации учебного заведения, сообщает информационное агентство КазТАГ. Правоохранители проводят проверку. Отмечается, что один из допрошенных свидетелей рассказал полицейским о мотивах подростка, надевшего юбку. Он пояснил, что школьник лишь пытался безобидно пошутить.
Одноклассники погибшего мальчика продолжают активно обсуждать трагедию в соцсетях. По мнению одной из учениц НИШ, действия куратора, не пустившего подростка на осенний бал из-за юбки, представляют собой сексизм. Кроме того, администрация, по ее словам, потребовала фамилий всех одноклассников, которые пытались заступаться за школьника. Им даже пригрозили дисциплинарным актом, отметила девушка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|