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Минздрав Украины подтвердил новый случай полиомиелита в стране


30.10.2021 16:56
Минздрав Украины подтвердил новый случай полиомиелита в странеФото: dnr-pravda.ru

В Ровенской области, где был зафиксирован случай полиомиелита, провели тщательное эпидемиологическое расследование, передает ТАСС со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

В результате отдельная группа специалистов выявила возбудитель в Закарпатье.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин подтвердил информацию о выявлении вируса, который вызывает полиомиелит, в Закарпатье. Специалисты зафиксировали возбудитель в процессе расследования, проводившегося после случая полиомиелита в Ровенской области. В рамках мероприятий эпидемиологи установили контактных лиц и брали пробы воды и почвы для последующего изучения в лабораторных условиях.

В регион была направлена отдельная группа специалистов, пояснил Кузин. Специалисты, работавшие в Закарпатской области, выявили наличие этого вируса. Образцы затем направили в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Хельсинки. Меры, которые будут предприняты властями, определят после окончательных итогов эпидрасследования, пояснил замглавы украинского Минздрава. Кузин указал, что под угрозой сейчас оказались все дети, не получившие вакцину от полиомиелита.

В первых числах октября на Украине медики подтвердили случай полиомиелита у ребенка. По данным СМИ, родители сознательно не стали прививать его из-за религиозных соображений.

Автор: Злата Богатова

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