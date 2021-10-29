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В Болгарии владельцы ресторанов протестуют против введения антиковидных пропусков
29.10.2021 23:10
Фото: hotnews.ro
Тысячи представителей ресторанного бизнеса - как владельцы, так и сотрудники этой сферы - приняли участие в массовых акциях протеста, состоявшихся в разных городах Болгарии.
Как передают местные СМИ, люди вышли на улицы, выражая недовольство в связи с введением санитарных пропусков.
Среди протестующих были замечены владельцы ресторанов разного уровня, повара, бармены и официанты. Как заявили организаторы массовой акции, из-за введения таких пропусков посещаемость заведений упала на 80%. Решение властей они называют "неадекватным и дискриминационным".
По данным официальной статистики, в Болгарии сохраняется один из наиболее высоких в Европе уровней смертности среди пациентов с COVID-19. Прививки от коронавируса при этом получили пока только порядка 25% жителей страны.
С учетом эпидобстановки болгарские власти ужесточили антиковидные ограничения. С 21 октября рестораны, кафе, отели, музеи и бассейны можно посетить лишь при наличии санитарного пропуска.
За период с начала пандемии в Болгарии было выявлено более 580 тыс. заразившихся коронавирусом. Скончались от последствий заболевания свыше 23,5 тыс. пациентов.
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