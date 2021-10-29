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Гражданина ФРГ признали виновным в шпионаже в пользу России
29.10.2021 12:15
Фото: vk.com
Суд Берлина приговорил гражданина Германии к наказанию в виде двух лет заключения условно, признав виновным в шпионаже в пользу России.
Как сообщают зарубежные СМИ, обвиняемому также придется выплатить государству крупный штраф.
Правоохранительные органы ФРГ установили, что 56-летний сотрудник охранной компании располагал данными о конструкциях Бундестага. Фирма несколько лет назад выполняла там проверку и ремонт электрических приборов, передает агентство DPA.
В результате мужчина пытался передать сотруднику российского посольства в Берлине носитель с файлами, где содержались чертежи зданий. Послание было перехвачено федеральным ведомством Германии по защите конституции. Вскоре местный житель был задержан по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Как стало известно, помимо условного срока суд приговорил обвиняемого к выплате штрафа в размере 15 тыс. евро (более миллиона рублей).
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