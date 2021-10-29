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В Башкирии пожарного обвиняют в халатности из-за гибели ребенка
29.10.2021 05:02
Фото: vk.com
По делу о гибели мальчика, получившего смертельные ожоги при возгорании бочки с карбидом в Башкирии, предъявлено обвинение начальнику караула пожарно-спасательной части.
Как сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР, речь идет о халатности.
В Башкирии следователи предъявили обвинение начальнику караула пожарно-спасательной части по охране населенного пункта Акъяр в Хайбуллинском районе ГУ МЧС РФ. Представитель ведомства, по версии следствия, мог проявить халатность, из-за которой позже пострадали дети.
Ранее по итогам проверки было возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка. Мальчик получил смертельные ожоги в минувшем августе, играя около бочки с карбидом, которую пожарные оставили на улице после ликвидации возгорания.
В ходе следствия установило, что сотрудники МЧС, прибывшие на вызов о пожаре в одном из гаражей, вытащили из помещения металлическую бочку. Закончив работу, пожарные оставили ее без присмотра на улице. Оказавшиеся рядом двое шестилетних ребят, играя, поднесли к бочке огонь.
Вещество в бочке сразу же воспламенилось, в результате мальчики серьезно пострадали. С сильными ожогами их сразу же доставили в больницу, где один из детей умер спустя шесть суток. Врачи диагностировали у него поражение 90% поверхности тела. Второй мальчик, получивший ожоги 50% тела, постепенно идет на поправку.
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