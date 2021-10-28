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В Минске подтвердили гибель подозреваемого в убийстве экс-банкира в Москве


28.10.2021 22:17
В Минске подтвердили гибель подозреваемого в убийстве экс-банкира в МосквеФото: sputnik-ossetia.ru

В следственном изоляторе в Витебске найден мертвым 55-летний подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве, передает "Интерфакс-Запад". Обстоятельства случившегося устанавливаются, уточняется со ссылкой на пресс-службу СК Беларуси.

Правоохранительные органы Белоруссии приступили к проверке по факту гибели мужчины, задержанного ранее по подозрению в убийстве. По предварительным данным, Андрей Скрипкин, покинувший Москву после преступления, мог совершить суицид. ЧП случилось вечером минувшей среды, 27 октября, в следственнном изоляторе Витебска.

Накануне стало известно, что Скрипкин успел дать признательные показания. На допросе у белорусского следователя он пояснил, что убийство совершил спонтанно, после ссоры.

По словам задержанного, в тот роковой день он пришел к своему бывшему бизнес-партнеру Михаилу Яхонтову, чтобы обсудить финансовые вопросы. Выяснение отношений происходило на повышенных тонах, постепенно превратившись в потасовку. В процессе драки Скрипкин повалил, а потом связал Яхонтова. Затем он проделал это с супругой и ребенком бывшего банкира.

Не дождавшись от главы семьи обещания выполнить требования, Скрипкин совершил тройное убийство. После расправы над семейством он сразу же направился на автомобиле в Белоруссию, где и был задержан.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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