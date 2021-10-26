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В Москве найдены убитыми бывший топ-менеджер «Смоленского банка» и его близкие


26.10.2021 21:38
В Москве найдены убитыми бывший топ-менеджер «Смоленского банка» и его близкиеФото: 78online.ru

Правоохранительные органы столицы установили личности супругов, тела которых были найдены на западе Москвы, передает ТАСС.

Жертвами жестокого преступления стали бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов и его близкие - супруга и сын.

Источник в полиции Москвы пояснил, что следствие рассматривает сейчас ряд версий, включая финансовый мотив. Сведения о причине смерти семьи пока не раскрывались.

Пресс-секретарь столичного ГСУ СКР Юлия Иванова ранее сообщила об обнаружении тел женщины, мужчины и мальчика с явными признаками криминальной гибелина Мосфильмовской улице. ЧП случилось во вторник, 26 октября, в жилом комплексе "Воробьевы горы". Злоумышленники расправились с Яхонтовым и его ближайшими родственниками в квартире, где проживало семейство.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Расследование осуществляется под контролем столичной прокуратуры, пояснила начальник столичного ведомства Людмила Нефедова. Она также сообщила, что погибшим супругам было 57 и 39 лет, их сыну - восемь.

В прошлом Михаил Яхонтов привлекался к ответственности за растрату и преднамеренное банкротство. Столичный Тверской суд признал его виновным весной 2019 года и назначил наказание в виде лишения свободы на шесть лет. В числе фигурантов этого дела были трое коллег топ-менеджера. Суд также удовлетворил иск, поданный Агентством по страхованию вкладов, постановив взыскать с осужденных в общей сложности более 8,4 млрд рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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