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В Индии более 103 млн человек не стали делать вторую прививку от COVID-19
28.10.2021 20:01
Фото: ssl.com
Около 103 млн жителей Индии не явились для получения второй дозы вакцины от коронавируса, передает The Guardian.
Местные медики высказали мнение о том, что их сограждане плохо информированы о процедуре.
Как полагают индийские медработники, многие люди уверены, что им будет достаточно и одной дозы, чтобы защититься от заражения COVID-19. Подобное они уже наблюдали у пациентов с туберкулезом, которые принимали назначенные врачами препараты до момента, когда их состояние начинало улучшаться. Спустя уже пару недель больные отказывались от лекарств, которые нужно употреблять полгода.
Глава Минздрава Индии Мансух Мандавия уже обратился к региональным властям с призывом приложить усилия для решения этой проблемы. Министр заявил, что в ноябре медики будут делать обходы, выявляя тех, кто не получил вторую дозу препарата. Иначе может сорваться план правительства, которое рассчитывало полностью вакцинировать взрослое население страны уже к концу 2021 года.
Ранее башкирским аИтивистам не удалось оспорить антиковидные ограничения.
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