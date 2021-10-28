ИнтерНовости - новости в стране и мире
Прокуратура Молдавии опубликовала данные по «делу о скрипке Страдивари»
Прокуратура Молдавии опубликовала данные по «делу о скрипке Страдивари»
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Москва призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в ДонбассеМосква призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в Донбассе
Блогера Пыжа приговорили к пяти годам колонииБлогера Пыжа приговорили к пяти годам колонии
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели делоПо факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
Цукерберг объявил о переименовании Facebook в MetaЦукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
В Индии более 103 млн человек не стали делать вторую прививку от COVID-19В Индии более 103 млн человек не стали делать вторую прививку от COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Белгородом выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала смертельное ДТП


28.10.2021 18:36
Под Белгородом выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала смертельное ДТПФото: vk.com

Внезапно появившаяся на дороге косуля стала причиной смертельной аварии в Белгородской области.

Из-за животного столкнулись грузовой и легковой автомобили, информирует пресс-служба регионального полицейского главка.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в четверг примерно в 7:30 по московскому времени. Большегруз "МАN" в составе полуприцепа в тот момент ехал по территории Чернянского района, пояснили в ведомстве.

Косуля неожиданно появилась на проезжей части 64-го км автотрассы "Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол". Сбив животное, водитель грузовика потерял управление и допустил выезд на встречную полосу. Там его многотонная машина врезалась в автомобиль "ВАЗ 21074".

Мужчина, управлявший легковушкой, от полученных ранений скончался на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 276

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Блогера Пыжа приговорили к пяти годам колонииБлогера Пыжа приговорили к пяти годам колонии
В Приморье школьник погиб, еще один получил травму на железной дорогеВ Приморье школьник погиб, еще один получил травму на железной дороге
В ЮАР предполагаемый браконьер убит слономВ ЮАР предполагаемый браконьер убит слоном
Экс-глава правительства Ливана подал иск против государстваЭкс-глава правительства Ливана подал иск против государства
В горах Индии из-за снегопада погибли 11 человекВ горах Индии из-за снегопада погибли 11 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru