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Под Белгородом выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала смертельное ДТП
28.10.2021 18:36
Фото: vk.com
Внезапно появившаяся на дороге косуля стала причиной смертельной аварии в Белгородской области.
Из-за животного столкнулись грузовой и легковой автомобили, информирует пресс-служба регионального полицейского главка.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в четверг примерно в 7:30 по московскому времени. Большегруз "МАN" в составе полуприцепа в тот момент ехал по территории Чернянского района, пояснили в ведомстве.
Косуля неожиданно появилась на проезжей части 64-го км автотрассы "Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол". Сбив животное, водитель грузовика потерял управление и допустил выезд на встречную полосу. Там его многотонная машина врезалась в автомобиль "ВАЗ 21074".
Мужчина, управлявший легковушкой, от полученных ранений скончался на месте.
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