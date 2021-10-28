Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эрмитаж обратился в прокуратуру из-за посетителя, повесившего на стену свое фото

28.10.2021 17:21

Фото: vk.com



Руководство Государственного Эрмитажа направило обращение в прокуратуру после выходки посетителя, повесившего собственный портрет на стену в музее.



Администрация культурного учреждения попросила провести проверку по факту случившегося.



Посетитель разместил на стене собственное фото, которое было стилизовано под участника Отечественной войны 1812 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа. Личность посетителя уже удалось установить.



ЧП случилось 20 октября в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца, указано в сообщении. После происшествия руководство музея было вынуждено обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга. В заявлении указано, что необходимо провести прокурорскую проверку и дать оценку действиям гражданина на предмет вероятного оскорбления памяти защитников Отечества.



Отмечается, что лист, размещенный посетителем, был довольно быстро замечен музейным работником. Но до того, как сотрудник убрал портрет, посетитель успел сделать фото, а потом выложил снимок на свою страницу в соцсети.



Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел иск, поданный районной администрацией, и постановил удалить несогласованное с властями граффити c фасада здания в центре северной столицы. Речь идет о портрете литератора Даниила Хармса, в защиту которого в прошлом выступал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его мнению, стрит-арт представляет собой "замечательную часть мирового искусства".



Автор: Злата Богатова

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