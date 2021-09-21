Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выяснили, для чего майя возводили пирамиды

21.9.2021 20:05

Фото: sokrovennik.ru



Гигантские сооружения, которые возводили древние майя, могли служить для защиты от извержений вулканов, полагают ученые.



Исследователи изучали один из объектов на территории современного Сальвадора, передает Antiquity.



Как установили специалисты, майя начали строить пирамиду через несколько лет после извержения вулкана Илопанго, случившегося в 539 году. Считается, что катаклизм был наиболее мощным в Америке за последние 10 тысяч лет. Ученые полагают, что в воздух тогда было выброшено более 80 кубических километров вулканического материала (тефры), который плотным полуметровым слоем покрыл все окрестности.



Тефра и стала материалом для сооружения пирамиды. Строительные работы начались в период от пяти до тридцати лет после извержения. Продолжительность их составила порядка восьмидесяти лет. Исследователи склоняются к мнению, что майя пытались преподнести некий дар богам, чтобы они защитили их от повторения таких испытаний.



В прошлом ученые полагали, что после катастрофического извержения многие из этих земель оказались заброшенными на долгое время. Однако последние исследования свидетельствуют о том, что люди довольно быстро возвратились в эти места.



Ранее ученые смогли воссоздать картину гибели Иерихона. По мнению специалистов, изучавших этот вопрос на протяжении примерно пятнадцати лет, причиной трагических событий стали последствия падения гигантского метеорита.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 161

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