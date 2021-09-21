ИнтерНовости - новости в стране и мире
Раскрыто резонансное убийство подростка, совершенное в 2018 году в Новосибирске
Раскрыто резонансное убийство подростка, совершенное в 2018 году в Новосибирске
Эрдоган: Турция не признает вхождение Крыма в состав России
Эрдоган: Турция не признает вхождение Крыма в состав России
Под Хабаровском пропал самолет-лаборатория
Под Хабаровском пропал самолет-лаборатория
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Роскомнадзор начинает создавать реестр соцсетейРоскомнадзор начинает создавать реестр соцсетей
В Екатеринбурге задержаны экстремисты, склонявшие мигрантов к терактамВ Екатеринбурге задержаны экстремисты, склонявшие мигрантов к терактам
Под Хабаровском пропал самолет-лабораторияПод Хабаровском пропал самолет-лаборатория
Пермскому стрелку ампутировали ногуПермскому стрелку ампутировали ногу
В ЮАР десятки редких пингвинов погибли от укусов пчелВ ЮАР десятки редких пингвинов погибли от укусов пчел

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые выяснили, для чего майя возводили пирамиды


21.9.2021 20:05
Ученые выяснили, для чего майя возводили пирамидыФото: sokrovennik.ru

Гигантские сооружения, которые возводили древние майя, могли служить для защиты от извержений вулканов, полагают ученые.

Исследователи изучали один из объектов на территории современного Сальвадора, передает Antiquity.

Как установили специалисты, майя начали строить пирамиду через несколько лет после извержения вулкана Илопанго, случившегося в 539 году. Считается, что катаклизм был наиболее мощным в Америке за последние 10 тысяч лет. Ученые полагают, что в воздух тогда было выброшено более 80 кубических километров вулканического материала (тефры), который плотным полуметровым слоем покрыл все окрестности.

Тефра и стала материалом для сооружения пирамиды. Строительные работы начались в период от пяти до тридцати лет после извержения. Продолжительность их составила порядка восьмидесяти лет. Исследователи склоняются к мнению, что майя пытались преподнести некий дар богам, чтобы они защитили их от повторения таких испытаний.

В прошлом ученые полагали, что после катастрофического извержения многие из этих земель оказались заброшенными на долгое время. Однако последние исследования свидетельствуют о том, что люди довольно быстро возвратились в эти места.

Ранее ученые смогли воссоздать картину гибели Иерихона. По мнению специалистов, изучавших этот вопрос на протяжении примерно пятнадцати лет, причиной трагических событий стали последствия падения гигантского метеорита.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Одобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителяОдобрение «Спутника V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции производителя
В Петербурге после смерти младенца проводится проверкаВ Петербурге после смерти младенца проводится проверка
Глава Сальвадора назвал себя «диктатором»Глава Сальвадора назвал себя «диктатором»
Верховный суд запретил заниматься разведением сельхозживотных на садовых участкахВерховный суд запретил заниматься разведением сельхозживотных на садовых участках
BBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSVBBC: в четырех странах у детей выявили респираторный вирус RSV

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru