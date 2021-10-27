ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Хабаровске завели уголовное дело после падения крана на строящуюся поликлинику
В Хабаровске завели уголовное дело после падения крана на строящуюся поликлинику
В Пентагоне заявили, что в Судане нет американских военных
В Пентагоне заявили, что в Судане нет американских военных
В Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом
В Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVIDВ России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVID
«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы
Лавров: РФ проверяет сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в ДонбассеЛавров: РФ проверяет сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в Донбассе
В Петербурге суд обязал убрать граффити с ХармсомВ Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом
В песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритмВ песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритм

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVID


14:02
В России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVIDФото: smi2.net

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали еще 40 096 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением этого опасного заболевания.

В Москве выявили 8 440 заболевших, что является максимальным показателем за период с 26 июня.

В течение октября в РФ уже два раза преодолевалась отметка по количеству зафиксированных пациентов с коронавирусом. Сначала зафиксировали суточный прирост, составивший более 30 тыс. человек, а теперь - свыше 40 тыс. Как напоминают российские СМИ, в осенне-зимний подъем прошлого года число выявленных заражений не поднималось выше показателя в 29 935 случаев (такой уровень зарегистрировали 24 декабря).

По мнению эпидемиологов, столь высокий прирост обусловлен возросшей заразностью возбудителя. Дело в том, что в России сейчас доминирует штамм "дельта", который отличается такими свойствами. Специалисты также указывают на невысокие темпы вакцинации.

За последние сутки в РФ скончались 1 159 пациентов с коронавирусом, в том числе, 95 - в Москве (максимальный уровень за период с 27 июля), 70 - в Петербурге и 45 - в Нижегородской области. Всего же за период с начала пандемии в России зарегистрировано 235 057 жертв COVID-19.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Глава Казахстана заявил о пользе русского языкаГлава Казахстана заявил о пользе русского языка
Разработчики «Спутника V» прокомментировали отказ от вакцины в НамибииРазработчики «Спутника V» прокомментировали отказ от вакцины в Намибии
В России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVIDВ России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVID
На Сахалине появится совет отцовНа Сахалине появится совет отцов
Президент Киргизии исключил размещение в стране военной базы СШАПрезидент Киргизии исключил размещение в стране военной базы США

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru