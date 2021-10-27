Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVID

14:02

Фото: smi2.net



За минувшие сутки в РФ зарегистрировали еще 40 096 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением этого опасного заболевания.



В Москве выявили 8 440 заболевших, что является максимальным показателем за период с 26 июня.



В течение октября в РФ уже два раза преодолевалась отметка по количеству зафиксированных пациентов с коронавирусом. Сначала зафиксировали суточный прирост, составивший более 30 тыс. человек, а теперь - свыше 40 тыс. Как напоминают российские СМИ, в осенне-зимний подъем прошлого года число выявленных заражений не поднималось выше показателя в 29 935 случаев (такой уровень зарегистрировали 24 декабря).



По мнению эпидемиологов, столь высокий прирост обусловлен возросшей заразностью возбудителя. Дело в том, что в России сейчас доминирует штамм "дельта", который отличается такими свойствами. Специалисты также указывают на невысокие темпы вакцинации.



За последние сутки в РФ скончались 1 159 пациентов с коронавирусом, в том числе, 95 - в Москве (максимальный уровень за период с 27 июля), 70 - в Петербурге и 45 - в Нижегородской области. Всего же за период с начала пандемии в России зарегистрировано 235 057 жертв COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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