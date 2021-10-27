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В Свердловской области женщину подозревают в убийстве 8-летней дочери


27.10.2021 19:17
В Свердловской области женщину подозревают в убийстве 8-летней дочериФото: hellbro.ru

Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы одной из деревень Нижнесергинского района.

Предположительно, женщина могла убить собственную дочь.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 26 октября, когда в семье произошла бытовая ссора. Схватив нож, женщина нанесла своей дочери 2013 г.р. несколько ножевых ранений. В результате ребенок скончался от полученных травм.

Как пояснил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, сигнал в полицию поступил от матери. Первоначально женщина 1987 г.р., являющаяся инвалидом 2-й группы, рассказала о неком бородатом мужчине. По ее словам, злоумышленник проник в ее дом и убил девочку.

В ходе дальнейшего общения с оперативниками мать начала давать признательные показания. Женщина пояснила, что вышла из себя, укладывая дочь спать. Девочка, не хотевшая ложиться в постель, продолжала капризничать, из-за чего начался конфликт.

Подозреваемую задержали. О женщине известно, что в прошлом она не состояла на учете в ПДН, но проходила обследование в специализированном медицинском учреждении. Отец погибшего ребенка не участвовал в его воспитании. Проживая в Екатеринбурге, мужчина лишь оказывал матери девочки финансовую помощь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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