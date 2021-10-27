Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скифское золото могут направить на хранение в Софию Киевскую

27.10.2021 12:50

Фото: qazaqtv.com



На территории Украины есть различные места, где можно обеспечить достойные условия для надежного хранения скифского золота, уверен премьер-министр Денис Шмыгаль.



Представитель Киева прокомментировал недавнее решение суда в Нидерландах, согласно которому уникальная коллекция должна быть передана украинским властям.



В качестве одного из вариантов размещения уникальной коллекции украинский чиновник указал Национальный заповедник "София Киевская". Денис Шмыгаль пояснил, что власти рассмотрят и другие варианты в различных областях Украины, передает "Интерфакс". Премьер высказался на эту тему в ходе официального визита в Кировоградскую область.



Апелляционный суд в Амстердаме ранее принял решение о возвращении коллекции скифского золота Украине. В конце 2016 года подобный вердикт вынес Окружной суд Амстердама, однако музеи Крыма сразу же его обжаловали. В российском Минкультуры заявили, что окажут всестороннюю поддержку музеям Крыма в их стремлении возвратить скифское золото.



Скифское золото представляет собой коллекцию из более чем двух тыс. уникальных предметов искусства. Все они участвовали в выставке "Крым: золото и секреты Черного моря", которая в период с февраля по август 2014 года проводилась в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.



Неопределенность появилась после событий весны 2014 года, когда полуостров воссоединился с РФ. О своих правах на коллекцию тогда заявили не только законные обладатели скифского золота - музеи Крыма, но и представители Украины.



Автор: Злата Богатова

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