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Скифское золото могут направить на хранение в Софию Киевскую
27.10.2021 12:50
Фото: qazaqtv.com
На территории Украины есть различные места, где можно обеспечить достойные условия для надежного хранения скифского золота, уверен премьер-министр Денис Шмыгаль.
Представитель Киева прокомментировал недавнее решение суда в Нидерландах, согласно которому уникальная коллекция должна быть передана украинским властям.
В качестве одного из вариантов размещения уникальной коллекции украинский чиновник указал Национальный заповедник "София Киевская". Денис Шмыгаль пояснил, что власти рассмотрят и другие варианты в различных областях Украины, передает "Интерфакс". Премьер высказался на эту тему в ходе официального визита в Кировоградскую область.
Апелляционный суд в Амстердаме ранее принял решение о возвращении коллекции скифского золота Украине. В конце 2016 года подобный вердикт вынес Окружной суд Амстердама, однако музеи Крыма сразу же его обжаловали. В российском Минкультуры заявили, что окажут всестороннюю поддержку музеям Крыма в их стремлении возвратить скифское золото.
Скифское золото представляет собой коллекцию из более чем двух тыс. уникальных предметов искусства. Все они участвовали в выставке "Крым: золото и секреты Черного моря", которая в период с февраля по август 2014 года проводилась в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Неопределенность появилась после событий весны 2014 года, когда полуостров воссоединился с РФ. О своих правах на коллекцию тогда заявили не только законные обладатели скифского золота - музеи Крыма, но и представители Украины.
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