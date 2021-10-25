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Минкультуры РФ поддерживает Крым в стремлении вернуть скифское золото
16:13
Фото: vse42.ru
Министерство культуры РФ выразило поддержку музеям Крымского полуострова в их стремлении вернуть коллекцию скифского золота, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
Ранее стало известно об апелляции, которую Россия подготовит после судебного решения по этому громкому делу.
Голландский суд вынес решение о скифском золоте, постановив, что коллекция должна быть передана Украине. Как заявили в Министерстве культуры РФ, отреагировав на такой вердикт, музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы.
Ведомство окажет поддержку музеям Крыма в их стремлении возвратить свои экспонаты, ведь речь идет об общепринятых профессиональных нормах и правилах, подчеркивается в заявлении Минкультуры.
Представители министерства также сослались на Союз музеев России, по данным которого вошедшие в коллекцию экспонаты обнаруживались учеными именно в Крыму. С территории полуострова они позднее попали в региональные музеи, и принадлежат культурному учреждению, где первоначально экспонировались.
Апелляционный суд Амстердама ранее постановил, что вывезенные из Крыма объекты представляют собой часть украинского культурного наследия. Учитывая, что они входят в государственную часть музейного фонда страны, коллекция должна быть передана представителям Киева, указывалось в решении.
Скифское золото включает в себя коллекцию из более чем двух тыс. уникальных предметов искусства. Все они участвовали в выставке "Крым: золото и секреты Черного моря", которая в период с февраля по август 2014 года проводилась в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Неопределенность возникла после того, как весной 2014 года полуостров воссоединился с Россией. Вскоре после этого о своих правах на коллекцию заявили не только законные обладатели - музеи Крыма, но и Украина. В результате Университет Амстердама, выступающий в качестве куратора деятельности Музея Алларда Пирсона, принял решение о приостановлении процесса передачи ценностей до момента, когда будет оформлена какая-либо договоренность между сторонами либо вопрос разрешит суд.
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