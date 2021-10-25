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Пропавшую Светлану Светличную отыскали сотрудники угрозыска Москвы
17:39
Фото: proproduction.pro
Светлана Светличная
Сотрудникам столичного уголовного розыска удалось отыскать известную актрису Светлану Светличную, передает "Интерфакс".
По данным агентства, с артисткой все в порядке, "она жива и здорова".
Как оказалось, объявленная ранее пропавшей 81-летняя актриса Светлана Светличная участвует в съемках телевизионного шоу. Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили пожилую артистку в киностудии на улице Эйзенштейна, пишут "Известия".
Несколько дней назад в российских СМИ широко распространились сообщения об "исчезновении" Светличной. Уточнялось, что сын звезды не мог связаться с ней с 20 октября, после чего был вынужден обратиться в полицию за помощью. Позднее родственник артистки заявил, что никакого заявления не подавал, но подтвердил, что не знает о местонахождении Светличной.
15 мая артистке исполнился 81 год. В прошлом Светличная активно снималась в кино. Среди фильмов с ее участием, которые стали наиболее известными у советских зрителей, "Место встречи изменить нельзя", "Бриллиантовая рука" и "Семнадцать мгновений весны". По данным ряда источников, в последние годы артистка начала страдать от возрастной деменции.
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