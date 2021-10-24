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В Москве пропала актриса Светлана Светличная
11:50
Фото: m24.ru
Столичные правоохранительные органы устанавливают местонахождение известной российской киноактрисы Светланы Светличной, передает ТАСС.
Как пояснил источник в полиции Москвы, пожилая артистка может страдать деменцией.
Родственники потеряли связь с актрисой Светланой Светличной 21 октября и обратились в полицию за помощью. Заявление от сына приняли накануне, 24 октября, в ОМВД Богородское, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.
Мужчина пояснил, что не располагает информацией о местонахождении матери уже несколько дней. Кроме того, пожилая артистка может страдать деменцией - возрастным снижением психических функций.
По данным российских СМИ, пропавшая в Москве Светличная может быть одета в черную шляпу и норковую шубу, черные туфли и перчатки.
15 мая артистке исполнился 81 год. В прошлом Светличная активно снималась в кино. Среди фильмов с ее участием, которые стали наиболее известными у советских зрителей, "Место встречи изменить нельзя", "Бриллиантовая рука" и "Семнадцать мгновений весны".
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