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В Братске спасли детей, запертых матерью в квартире на несколько суток


26.10.2021 16:04
В Братске спасли детей, запертых матерью в квартире на несколько сутокФото: vk.com

Фигуранткой уголовного дела стала жительница города Братск Иркутской области, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 31-летняя женщина заперла в квартире на несколько дней четверых сыновей.

Следователи завели дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). В ходе начатого разбирательства установлено, что мать оставила детей 21 октября, отправившись в гости. Пока ее сыновья возраста от года до десяти лет находились без присмотра в запертой квартире, женщина в компании друзей распивала спиртное.

В минувшее воскресенье, 24 октября, прибывшие на вызов полицейские извлекли ребят из квартиры, расположенной на третьем этаже, через окно. После этого несовершеннолетние были переданы в реабилитационный центр, угрозы их жизни и здоровью нет.

Как пояснили представители регионального ГУ МВД, правоохранители установили местонахождение женщины лишь 25 октября. Оказалось, что мать мальчиков проводила время у своей знакомой. От комментариев по поводу причин столь длительного отсутствия подозреваемая отказалась, указано в сообщении ведомства. Отмечается, что женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

ЧП случилось на территории поселка Осиновка - одного из микрорайонов Братска. Сигнал в полицию поступил от неравнодушных граждан, заметивших, как местная жительница привязывает продукты к веревке, которую спустили дети, оставленные на несколько суток запертыми в квартире многоэтажки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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