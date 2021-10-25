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В Приморье школьник погиб, еще один получил травму на железной дороге
25.10.2021 22:12
Фото: vagon.by
Двое подростков школьного возраста серьезно пострадали, оказавшись на территории железнодорожной станции Спасск-Дальний в Приморье.
В результате ЧП один из мальчиков от полученных травм скончался на месте, информирует Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.
В ходе предварительного разбирательства удалось выяснить, что ЧП случилось вечером минувшего воскресенья, 24 октября. Двое мальчиков 2008 г.р. гуляли по станции Спасск-Дальний около в 18 часов по местному времени.
Забравшись на вагоны с лесом, школьник начали бегать и получили тяжелейшие электротравмы. От поражения током один подросток скончался на месте происшествия, второго доставили в ближайшее медицинское учреждение. В больнице у пострадавшего мальчика диагностировали ожоги, сейчас ему оказывают помощь в отделении реанимации.
По факту трагического происшествия следственные органы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло за собой по неосторожности гибель человека).
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