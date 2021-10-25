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Тейлор Свифт завела страницу в соцсети «ВКонтакте»


25.10.2021 21:13
Тейлор Свифт завела страницу в соцсети «ВКонтакте»Фото: townsquare.media

Американская исполнительница Тейлор Свифт пригласила пользователей вступать в ее новое официальное сообщество в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщает Elle Girl, артистка записала соответствующее видеообращение.

Первая информация в официальной группе певицы появилась еще 15 октября, а через несколько дней Свифт опубликовала видеообращение. Она приветствовала пользователей "ВКонтакте" и приглашала их в свое сообщество, чтобы знакомиться с новыми музыкальными творениями.

До этого у Тейлор Свифт появился аккаунт в TikTok, в котором исполнительница анонсировала выход нового альбома RED.

Напомним, на прошлой неделе новую композицию представил легендарный музыкальный коллектив ABBA. Артисты шведской поп-группы рассказали об истории создания песни Just A Notion в соцсетях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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