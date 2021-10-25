|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Тейлор Свифт завела страницу в соцсети «ВКонтакте»
25.10.2021 21:13
Фото: townsquare.media
Американская исполнительница Тейлор Свифт пригласила пользователей вступать в ее новое официальное сообщество в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщает Elle Girl, артистка записала соответствующее видеообращение.
Первая информация в официальной группе певицы появилась еще 15 октября, а через несколько дней Свифт опубликовала видеообращение. Она приветствовала пользователей "ВКонтакте" и приглашала их в свое сообщество, чтобы знакомиться с новыми музыкальными творениями.
До этого у Тейлор Свифт появился аккаунт в TikTok, в котором исполнительница анонсировала выход нового альбома RED.
Напомним, на прошлой неделе новую композицию представил легендарный музыкальный коллектив ABBA. Артисты шведской поп-группы рассказали об истории создания песни Just A Notion в соцсетях.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|