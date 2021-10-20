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АBBA выпускают новую песню
20.10.2021 21:12
Фото: vk.com
Легендарный музыкальный коллектив ABBA уже на этой неделе выпускает новую песню.
Артисты шведской поп-группы рассказали об этом на своих страницах в социальных сетях.
Композиция, получившая название Just A Notion, создавалась еще в 1978 году, однако публика сможет услышать ее лишь в эту пятницу, 22 октября. Сингл войдет в первый за сорок лет альбом.
В своем аккаунте в TikTok коллектив опубликовал небольшой фрагмент новой песни и рассказал о том, как она сочинялась.
Напомним, в начале осени ABBA вернулись, анонсировав новый альбом. Артисты представили публике две новые песни. Предполагается, что альбом Voyage, который будет включать в себя десять композиций, выйдет на лейбле Polydor уже 5 ноября.
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