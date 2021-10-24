ИнтерНовости - новости в стране и мире
На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды
На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды
Президент Киргизии исключил размещение в стране военной базы США
Президент Киргизии исключил размещение в стране военной базы США
Россиян отправили за визами США в Польшу
Россиян отправили за визами США в Польшу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин рекомендовал отменить развлекательные мероприятия и ночную работу общепитаПутин рекомендовал отменить развлекательные мероприятия и ночную работу общепита
На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-кодыНа въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды
В Москве пропала актриса Светлана СветличнаяВ Москве пропала актриса Светлана Светличная
Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под КалугойПодтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под Калугой
В Латвии ввели в эксплуатацию еще одну базу НАТОВ Латвии ввели в эксплуатацию еще одну базу НАТО

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под Калугой


24.10.2021 21:46
Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под КалугойФото: sputnik-ossetia.ru

Калужский уполномоченный по правам человека Юрий Зельников подтвердил информацию о попытках самоубийства двух осужденных, передает ТАСС.

Омбудсмен подчеркнул, что сведения о шестидесяти пострадавших не соответствуют действительности.

Ранее в прессе появились публикации о шестидесяти арестантах исправительной колонии № 3 в Калужской области, которые якобы пытались совершить самоубийство и нанесли себе ранения. В качестве источника указывалась адвокат Юлия Чванова. По ее словам, осужденные вечером минувшей субботы, 23 октября, устроили акцию в ответ на жесткие условия содержания.

Днем позже в исправительное учреждение прибыли представители региональной прокуратуры местный уполномоченный по правам человека. После посещения колонии Зельников пояснил, что шестьдесят арестантов сейчас содержатся в ШИЗО. При этом сотрудниками было зафиксировано только два случая членовредительства.

Омбудсмен отметил, что пострадавшим арестантам оказали помощь в больнице в Анненке, потому что ЧП случилось в выходной день, когда в колонии не было медработников. Зельников добавил, что состояние осужденных он оценил как удовлетворительное. Порезы у обоих омбудсмен назвал не очень глубокими.

В беседе с Зельниковым арестанты подтвердили, что пытались выразить протест. По их словам, в колонии им не оказывают в должном объеме медицинскую помощь, включая выдачу лекарственных препаратов. В данный момент обстановка в исправительном учреждении наблюдается "относительно спокойная", рассказал уполномоченный по правам человека.

Ранее в базе розыска МВД РФ появилась карточка с данными программиста Сергея Савельева, который передал организации Gulagu.net архив видеозаписей с пытками заключенных в колониях на территории РФ. По данным открытых источников, программист покинул Россию и сейчас находится во Франции, где попросил политического убежища.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 261

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

СМИ сообщают о казни волейболистки сборной АфганистанаСМИ сообщают о казни волейболистки сборной Афганистана
СБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил ЭрдоганСБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил Эрдоган
Житель Приморья попал в больницу после нападения медведяЖитель Приморья попал в больницу после нападения медведя
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силыПосольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
В Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожноеВ Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожное

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru