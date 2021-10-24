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Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под Калугой
24.10.2021 21:46
Фото: sputnik-ossetia.ru
Калужский уполномоченный по правам человека Юрий Зельников подтвердил информацию о попытках самоубийства двух осужденных, передает ТАСС.
Омбудсмен подчеркнул, что сведения о шестидесяти пострадавших не соответствуют действительности.
Ранее в прессе появились публикации о шестидесяти арестантах исправительной колонии № 3 в Калужской области, которые якобы пытались совершить самоубийство и нанесли себе ранения. В качестве источника указывалась адвокат Юлия Чванова. По ее словам, осужденные вечером минувшей субботы, 23 октября, устроили акцию в ответ на жесткие условия содержания.
Днем позже в исправительное учреждение прибыли представители региональной прокуратуры местный уполномоченный по правам человека. После посещения колонии Зельников пояснил, что шестьдесят арестантов сейчас содержатся в ШИЗО. При этом сотрудниками было зафиксировано только два случая членовредительства.
Омбудсмен отметил, что пострадавшим арестантам оказали помощь в больнице в Анненке, потому что ЧП случилось в выходной день, когда в колонии не было медработников. Зельников добавил, что состояние осужденных он оценил как удовлетворительное. Порезы у обоих омбудсмен назвал не очень глубокими.
В беседе с Зельниковым арестанты подтвердили, что пытались выразить протест. По их словам, в колонии им не оказывают в должном объеме медицинскую помощь, включая выдачу лекарственных препаратов. В данный момент обстановка в исправительном учреждении наблюдается "относительно спокойная", рассказал уполномоченный по правам человека.
Ранее в базе розыска МВД РФ появилась карточка с данными программиста Сергея Савельева, который передал организации Gulagu.net архив видеозаписей с пытками заключенных в колониях на территории РФ. По данным открытых источников, программист покинул Россию и сейчас находится во Франции, где попросил политического убежища.
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