Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под Калугой

24.10.2021 21:46

Фото: sputnik-ossetia.ru



Калужский уполномоченный по правам человека Юрий Зельников подтвердил информацию о попытках самоубийства двух осужденных, передает ТАСС.



Омбудсмен подчеркнул, что сведения о шестидесяти пострадавших не соответствуют действительности.



Ранее в прессе появились публикации о шестидесяти арестантах исправительной колонии № 3 в Калужской области, которые якобы пытались совершить самоубийство и нанесли себе ранения. В качестве источника указывалась адвокат Юлия Чванова. По ее словам, осужденные вечером минувшей субботы, 23 октября, устроили акцию в ответ на жесткие условия содержания.



Днем позже в исправительное учреждение прибыли представители региональной прокуратуры местный уполномоченный по правам человека. После посещения колонии Зельников пояснил, что шестьдесят арестантов сейчас содержатся в ШИЗО. При этом сотрудниками было зафиксировано только два случая членовредительства.



Омбудсмен отметил, что пострадавшим арестантам оказали помощь в больнице в Анненке, потому что ЧП случилось в выходной день, когда в колонии не было медработников. Зельников добавил, что состояние осужденных он оценил как удовлетворительное. Порезы у обоих омбудсмен назвал не очень глубокими.



В беседе с Зельниковым арестанты подтвердили, что пытались выразить протест. По их словам, в колонии им не оказывают в должном объеме медицинскую помощь, включая выдачу лекарственных препаратов. В данный момент обстановка в исправительном учреждении наблюдается "относительно спокойная", рассказал уполномоченный по правам человека.



Ранее в базе розыска МВД РФ появилась карточка с данными программиста Сергея Савельева, который передал организации Gulagu.net архив видеозаписей с пытками заключенных в колониях на территории РФ. По данным открытых источников, программист покинул Россию и сейчас находится во Франции, где попросил политического убежища.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 261

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.10.2021 14:38 На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды

На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды 25.10.2021 11:50 В Москве пропала актриса Светлана Светличная

В Москве пропала актриса Светлана Светличная 24.10.2021 18:20 Ученые установили причину вымирания мамонтов в Сибири

Ученые установили причину вымирания мамонтов в Сибири 23.10.2021 22:42 Власти Австрии разрешат непрямую эвтаназию неизлечимо больным

Власти Австрии разрешат непрямую эвтаназию неизлечимо больным 23.10.2021 22:10 В Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожное