ИнтерНовости - новости в стране и мире
На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды
На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды
Президент Киргизии исключил размещение в стране военной базы США
Президент Киргизии исключил размещение в стране военной базы США
Россиян отправили за визами США в Польшу
Россиян отправили за визами США в Польшу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин рекомендовал отменить развлекательные мероприятия и ночную работу общепитаПутин рекомендовал отменить развлекательные мероприятия и ночную работу общепита
На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-кодыНа въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября будут проверять QR-коды
В Москве пропала актриса Светлана СветличнаяВ Москве пропала актриса Светлана Светличная
Подтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под КалугойПодтвердились две попытки суицида осужденных в колонии под Калугой
В Латвии ввели в эксплуатацию еще одну базу НАТОВ Латвии ввели в эксплуатацию еще одну базу НАТО

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Буркина-Фасо завершился крупнейший кинофестиваль Африки


24.10.2021 20:05
В Буркина-Фасо завершился крупнейший кинофестиваль АфрикиФото: smi2.net

В столице Буркина-Фасо Уагадугу состоялась торжественная церемония вручения наград панафриканского киносмотра FESPACO.

Главный приз достался фильму "Жена могильщика" сомалийского режиссера Хадара Айдеруса Ахмеда, передают зарубежные СМИ.

В этом году фестиваль кино и телевидения стран Африки (FESPACO) проводился уже в двадцать седьмой раз. Программа смотра была рассчитана на неделю - с 16 по 23 октября. В последний день по традиции огласили имена лауреатов. В общей сложности за победу на этом конкурсе боролись 282 ленты. Жюри в этом году возглавлял известный кинематографист Абдеррахман Сиссако.

Победителем фестиваля признана картина Хадара Айдеруса Ахмеда, созданная в 2019 году в Джибути. Фильм "Жена могильщика" ранее уже успел получить приз на Каннском кинофестиваля, где был представлен в номинации Amplify Voices.

Крупнейший кинофестиваль стран Африки впервые состоялся в 1969 году. Спустя три года этот смотр получил официальное название FESPACO.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 258

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

СМИ сообщают о казни волейболистки сборной АфганистанаСМИ сообщают о казни волейболистки сборной Афганистана
СБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил ЭрдоганСБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил Эрдоган
Житель Приморья попал в больницу после нападения медведяЖитель Приморья попал в больницу после нападения медведя
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силыПосольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
В Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожноеВ Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожное

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru