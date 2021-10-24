Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Буркина-Фасо завершился крупнейший кинофестиваль Африки

24.10.2021 20:05

Фото: smi2.net



В столице Буркина-Фасо Уагадугу состоялась торжественная церемония вручения наград панафриканского киносмотра FESPACO.



Главный приз достался фильму "Жена могильщика" сомалийского режиссера Хадара Айдеруса Ахмеда, передают зарубежные СМИ.



В этом году фестиваль кино и телевидения стран Африки (FESPACO) проводился уже в двадцать седьмой раз. Программа смотра была рассчитана на неделю - с 16 по 23 октября. В последний день по традиции огласили имена лауреатов. В общей сложности за победу на этом конкурсе боролись 282 ленты. Жюри в этом году возглавлял известный кинематографист Абдеррахман Сиссако.



Победителем фестиваля признана картина Хадара Айдеруса Ахмеда, созданная в 2019 году в Джибути. Фильм "Жена могильщика" ранее уже успел получить приз на Каннском кинофестиваля, где был представлен в номинации Amplify Voices.



Крупнейший кинофестиваль стран Африки впервые состоялся в 1969 году. Спустя три года этот смотр получил официальное название FESPACO.



Автор: Злата Богатова

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