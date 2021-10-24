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Ученые установили причину вымирания мамонтов в Сибири
24.10.2021 18:20
Фото: livejournal.com
Международный коллектив ученых пришел к выводу, что главной причиной вымирания шерстистых мамонтов в Сибири мог быть дефицит пищи из-за постепенного таяния льдов Арктики.
О результатах исследования сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Представители российского университета работали совместно с американскими и европейскими коллегами. В международный коллектив также входили исследователи из Китая и Канады. Специалисты пытались установить, почему на территории современной Сибири около 12 тысячелетий назад вымерли мамонты.
В рамках исследования ученые провели метагеномный анализ древней экологической ДНК свыше 1500 растений и животных. Возраст некоторых из них составлял 50 тыс. лет, отмечается в отчете. Изучаемые остатки древней флоры и фауны с образцами ДНК извлекались ранее из льдов вечной мерзлоты по всей территории Арктики.
В результате специалисты пришли к выводу о сокращении биомассы растительности после завершения ледникового периода. После потепления места, где располагались пастбища мамонтов, заполнились деревьями и водно-болотистыми растениями. К таким изменениям представители мегафауны приспособиться не смогли и начали вымирать.
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