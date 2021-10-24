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Под Астраханью после массовой драки задержали 15 человек
24.10.2021 16:06
Фото: vk.com
Полиция задержала пятнадцать участников массовой потасовки, которая произошла в населенном пункте Началово в Приволжском районе Астраханской области.
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД России, речь идет о столкновении двух группировок.
Местные жители сообщили в полицию об инциденте сегодня утром. По данным ведомства, причиной инцидента стал некий конфликт, случившийся между двумя группами односельчан. Прибывшие в населенный пункт силовики смогли развести стороны и урегулировать ситуацию. Полицейские при этом доставили в отдел пятнадцать наиболее активных участников потасовки.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Ход проверки взят на контроль руководством местного полицейского управления, указано в официальном сообщении.
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