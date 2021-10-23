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Власти Австрии разрешат непрямую эвтаназию неизлечимо больным
23.10.2021 22:42
Фото: livejournal.com
С начала следующего года в Австрии разрешат непрямую эвтаназию, власти уже подготовили соответствующие изменения действующего законодательства.
Такую возможность получат люди, долгое время страдающие из-за неизлечимых заболеваний, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Кабмин Австрии принял решение о предоставлении пациентам лекарственных средств, использование которых приводит к летальному исходу, отмечает агентство.
Конституционный суд Австрии уже отменил действовавший ранее запрет на подобные процедуры. Решение вступит в силу, начиная со следующего года. В целях реализации этого постановления власти страны уже создали специальный закон. Положения документа о предоставлении помощи в добровольном уходе из жизни официально представили в субботу, 23 октября.
Согласно новому законопроекту в Австрии будет разрешена непрямая эвтаназия, решение о которой будет принимать лишь сам тяжелобольной пациент. Такие люди получат возможность в письменной форме составить соответствующее распоряжение, предварительно получив одобрение от двух специалистов. Один из этих врачей должен заниматься именно паллиативной медициной.
Подобный способ непрямой эвтаназии будет допустим лишь для пациентов, которые достигли совершеннолетия. При этом активная прямая эвтаназия (без согласия человека) в Австрии по-прежнему останется запрещенной.
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