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Райан Рейнолдс прекращает сниматься в кино
19.10.2021 01:06
Фото: peopletalk.ru
Канадско-американский киноактер Райан Рейнольдс принял решение на некоторое время отказаться от съемок.
По словам 44-летнего артиста, ему захотелось взять "небольшой творческий отпуск".
После завершения съемок последнего проекта киноартист объявил, что пока не намерен сниматься в новых фильмах, передает "Афиша Daily".
С минувшего июля Райан Рейнольдс работал над созданием музыкальной ленты "Рождественская история" по заказу платформы Apple TV Plus. Как долго может продлиться его отпуск, артист уточнять не стал.
Ранее в Риме во время митинга пострадал известный американский киноактер и рок-музыкант Джаред Лето. 49-летний артист оказался рядом с участниками массовой акции протеста, когда полиция применила для разгона митингующих спецсредства.
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