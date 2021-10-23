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Шойгу: НАТО стягивает силы к границам России


23.10.2021 20:14
Шойгу: НАТО стягивает силы к границам РоссииФото: nation-news.ru

НАТО стягивает силы к российским границам, что свидетельствует о неготовности альянса вести равноправный диалог, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Представитель Москвы подчеркнул, что в Европе безопасность может быть исключительно "общей, без ущемления интересов России", передает ТАСС.

В последнее время Североатлантический альянс продолжает последовательно стягивать свои силы к российским рубежам, отметил глава отечественного Минобороны Сергей Шойгу. Комментируя высказывания немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр, российский министр указал, что все это происходит на фоне призывов к военному сдерживанию РФ.

Главе Минобороны ФРГ стоило бы "хорошо знать", к чему могут привести такие действия, подчеркнул Шойгу. Он выразил мнение о том, что безопасность на территории Европы может быть исключительно общей, без какого-либо "ущемления интересов России". Однако в НАТО демонстрируют неспособность выстраивать равноправный диалог по таким вопросам, констатировал российский министр.

При этом Шойгу назвал катастрофой результаты плана альянса по "сдерживанию" в Афганистане. С последствиями этой деятельности сейчас вынужден разбираться весь мир, заявил глава отечественного военного ведомства.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире радиостанции "Дойчландфунк" высказалась на тему того, думают ли в НАТО о каких-либо сценариях сдерживания России с точки зрения обстановки в Балтии и на Черном море, включая воздушное пространство. Представительница Берлина, отвечая на соответствующий вопрос, высказала мнение о том, что Москве необходимо дать понять, что Североатлантический альянс готов использовать различные средства, включая ядерное вооружение, в целях заблаговременного сдерживающего эффекта. По словам министра, речь идет об основной идее НАТО, которую адаптируют к нынешним действиям России.

Ранее стало известно, что с начала ноября Россия приостановит деятельность постпредства при НАТО. Как заявил глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, после отзыва Североатлантическим альянсом аккредитации восьми сотрудников постпредства РФ также прекращает работу информбюро блока в Москве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 289

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