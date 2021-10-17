Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров: Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

15:12

Фото: livejournal.com



С начала ноября Россия приостановит деятельность постпредства при НАТО, заявил глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.



По словам министра, после отзыва Североатлантическим альянсом аккредитации восьми сотрудников постпредства РФ также прекращает работу информбюро блока в Москве.



Глава отечественного МИД высказался на эту тему в ходе сегодняшней пресс-конференции, передает ТАСС. Как заявил Сергей Лавров, речь идет об отсутствии надлежащих условий "для элементарной дипломатической деятельности". Такая ситуация сформировалась после "целенаправленных шагов со стороны НАТО", подчеркнул министр.



В ответ на решения Североатлантического альянса российское руководство объявило о приостановке работы российского постпредства при этой организации, включая деятельность главного военного представителя. По словам Лаврова, эти изменения вступят в силу с 1 ноября или немного позже.



Кроме того, в скором времени прекратит работу информационное бюро НАТО в Москве. Об этом уже уведомили международный секретариат альянса, пояснил глава российского дипломатического министерства.



Автор: Злата Богатова

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