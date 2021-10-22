Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Ельцин Центр» отказывается работать с Ural Music Night после скандала с Самойловым

18:11

Фото: fishki.net



Екатеринбургский "Ельцин Центр" оставляет за собой право прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night из-за высказываний бывшего фронтмена группы "Агата Кристи".



Представители организации отреагировали на скандальное выступление Вадима Самойлова в своем Instagram.



Как сообщает пресс-служба центра, они прекращают взаимодействие с одним из основателей группы "Агата Кристи" Вадимом Самойловым после заявлений, сделанных во время Ural Music Night.



Артист позволил себе в достаточно резкой форме высказаться как о самом учреждении, так и представителях сексуальных меньшинств. Кроме того, Самойлов негативно отозвался о тех, кто разделяет либеральные политические взгляды.политических взглядов. После случившегося в центре заявили о готовности "прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки", а также выразили надежду "никогда более не видеть г-на Самойлова" в их стенах.



Ural Music Night состоялась в Екатеринбурге минувшей ночью. В рамках музыкального фестиваля работали шестьдесят площадок. В качестве хедлайнеров мероприятия выступали группы "Каста" и Billy's Band, Вадим Самойлов, Клава Кока и другие известные артисты.



Однодневный фестиваль впервые провели в уральской столице в 2015 году. По причине начавшейся пандемии в прошлом году мероприятие не состоялось, его перенесли на этот октябрь. По традиции в программу Ural Music Night вошли практически музыкальные жанры и направления - от классических проиведений, джаза и фольклора до городского шансона, электроники и металла.



Автор: Злата Богатова

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