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«Ельцин Центр» отказывается работать с Ural Music Night после скандала с Самойловым


18:11
«Ельцин Центр» отказывается работать с Ural Music Night после скандала с СамойловымФото: fishki.net

Екатеринбургский "Ельцин Центр" оставляет за собой право прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night из-за высказываний бывшего фронтмена группы "Агата Кристи".

Представители организации отреагировали на скандальное выступление Вадима Самойлова в своем Instagram.

Как сообщает пресс-служба центра, они прекращают взаимодействие с одним из основателей группы "Агата Кристи" Вадимом Самойловым после заявлений, сделанных во время Ural Music Night.

Артист позволил себе в достаточно резкой форме высказаться как о самом учреждении, так и представителях сексуальных меньшинств. Кроме того, Самойлов негативно отозвался о тех, кто разделяет либеральные политические взгляды.политических взглядов. После случившегося в центре заявили о готовности "прекратить сотрудничество с организаторами "Ночи музыки", а также выразили надежду "никогда более не видеть г-на Самойлова" в их стенах.

Ural Music Night состоялась в Екатеринбурге минувшей ночью. В рамках музыкального фестиваля работали шестьдесят площадок. В качестве хедлайнеров мероприятия выступали группы "Каста" и Billy's Band, Вадим Самойлов, Клава Кока и другие известные артисты.

Однодневный фестиваль впервые провели в уральской столице в 2015 году. По причине начавшейся пандемии в прошлом году мероприятие не состоялось, его перенесли на этот октябрь. По традиции в программу Ural Music Night вошли практически музыкальные жанры и направления - от классических проиведений, джаза и фольклора до городского шансона, электроники и металла.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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