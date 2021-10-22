ИнтерНовости - новости в стране и мире
Нелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в Польше
Нелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в Польше
В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран Балтии
В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран Балтии
Москва не получала через ОЗХО сведений о Навальном
Москва не получала через ОЗХО сведений о Навальном
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силыПосольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
На рязанском заводе из-за пожара погибла вся смена из 17 человекНа рязанском заводе из-за пожара погибла вся смена из 17 человек
Полиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператораПолиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператора
В КЧР сотрудницу поликлиники подозревают в подделке COVID-сертификатовВ КЧР сотрудницу поликлиники подозревают в подделке COVID-сертификатов
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы


22.10.2021 23:03
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силыФото: infograd.by

В посольстве РФ в Белграде заявили, что "решения" непризнанного Косова не могут обладать какой-либо правовой силой, передает ТАСС.

Дипломаты прокомментировали намерения представителей Приштины выслать из региона двух сотрудников дипмиссии РФ.

В дипмиссии подчеркнули, что не признают "независимость" Косово. Поэтому подобные решения местного "правительства", равно как и других органов, не могут обладать каким-либо правовым статусом. Представители отечественного МИД пояснили, что их сотрудничество с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) базируется на резолюции 1244 Совбеза ООН.

Представители посольства РФ в Сербии подчеркнули, что воспринимают как совершенно неприемлемые шаги, которые могут препятствовать дипломатам, имеющим аккредитацию при МООНК, заниматься их законной деятельностью.

Ранее глава непризнанного Косова Вьоса Османи заявила о том, что власти региона приняли решение выдворить российских дипломатов. Персонами нон грата объявляются двое представителей Канцелярии посольства РФ в Сербии в Приштине. Косовский президент пояснила, что причиной этого стало некое негативное влияние на нацбезопасность и конституционный порядок этого самопровозглашенного образования, которое якобы оказывали сотрудники МИД России.

Стоит отметить, что с начала осени обстановка в Косове и Метохии уже не раз существенно обострялась вследствие агрессивных действий Приштины. Власти региона задействовали подразделения спецназа, в результате чего пострадали несколько десятков сербов.

В минувшем сентябре в МИД заявили, что косовские албанцы пытаются захватить районы с сербским населением. Власти региона должны в срочном порядке отвести полицейские подразделения из северных районов края, указывали российские дипломаты, прокомментировав блокировку передвижения автотранспорта через административную границу с центральной частью Сербии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

СМИ сообщают о казни волейболистки сборной АфганистанаСМИ сообщают о казни волейболистки сборной Афганистана
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силыПосольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
Жителю Новосибирска грозит пожизненный срок за жестокое убийство девушкиЖителю Новосибирска грозит пожизненный срок за жестокое убийство девушки
Полиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператораПолиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператора
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru