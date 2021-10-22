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Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
22.10.2021 23:03
Фото: infograd.by
В посольстве РФ в Белграде заявили, что "решения" непризнанного Косова не могут обладать какой-либо правовой силой, передает ТАСС.
Дипломаты прокомментировали намерения представителей Приштины выслать из региона двух сотрудников дипмиссии РФ.
В дипмиссии подчеркнули, что не признают "независимость" Косово. Поэтому подобные решения местного "правительства", равно как и других органов, не могут обладать каким-либо правовым статусом. Представители отечественного МИД пояснили, что их сотрудничество с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) базируется на резолюции 1244 Совбеза ООН.
Представители посольства РФ в Сербии подчеркнули, что воспринимают как совершенно неприемлемые шаги, которые могут препятствовать дипломатам, имеющим аккредитацию при МООНК, заниматься их законной деятельностью.
Ранее глава непризнанного Косова Вьоса Османи заявила о том, что власти региона приняли решение выдворить российских дипломатов. Персонами нон грата объявляются двое представителей Канцелярии посольства РФ в Сербии в Приштине. Косовский президент пояснила, что причиной этого стало некое негативное влияние на нацбезопасность и конституционный порядок этого самопровозглашенного образования, которое якобы оказывали сотрудники МИД России.
Стоит отметить, что с начала осени обстановка в Косове и Метохии уже не раз существенно обострялась вследствие агрессивных действий Приштины. Власти региона задействовали подразделения спецназа, в результате чего пострадали несколько десятков сербов.
В минувшем сентябре в МИД заявили, что косовские албанцы пытаются захватить районы с сербским населением. Власти региона должны в срочном порядке отвести полицейские подразделения из северных районов края, указывали российские дипломаты, прокомментировав блокировку передвижения автотранспорта через административную границу с центральной частью Сербии.
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