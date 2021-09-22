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МИД: Косовские албанцы пытаются захватить районы с сербским населениемМИД: Косовские албанцы пытаются захватить районы с сербским населением

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МИД: Косовские албанцы пытаются захватить районы с сербским населением


22.9.2021 22:24
МИД: Косовские албанцы пытаются захватить районы с сербским населениемФото: seattletimes.com

Проживающие в Косово албанцы пытаются захватить районы, которые заселены сербами.

Власти региона должны в срочном порядке отвести полицейские подразделения из северных районов края, указано в распространенном сегодня заявлении МИД РФ.

Отечественное внешнеполитическое ведомство прокомментировало блокировку полицией Косово передвижения автотранспорта через административную границу с центральной частью Сербии. Российские дипломаты отмечают, что такая ситуация сохраняется уже третьи сутки.

В сообщении МИД России подчеркивается, что косовские силовики позволяют себе допускать насилие в отношении представителей мирного населения. Действия албанцев можно рассматривать как попытку захвата районов, где проживают сербы, отмечают российские дипломаты. В комментарии указано, что в Москве происходящее считают провокацией в целях продолжения этнических чисток, выдавливания сербов из Косово.

Автор: Злата Богатова

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