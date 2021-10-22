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В Конго более 160 детей умерли от неизвестной болезни
22.10.2021 22:04
Фото: scribblelive.com
За последние несколько месяцев в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) скончались от неизвестного заболевания по меньшей мере 165 малолетних детей, передают зарубежные СМИ.
Смертельные случаи фиксировались в районе города Гунгу.
Как передает портал ActuaLitte со ссылкой на региональные власти, медики впервые выявили симптомы смертельной болезни еще в конце августа. С того времени подобные признаки обнаруживались еще у множества малышей. По данным специалистов, заболевание поражает детей, которым меньше пяти лет.
По словам врача Жан-Пьера Басаке, клинические проявления недуга схожи с малярией. При этом у пациентов наблюдается выраженная анемия.
Группа экспертов Министерства здравоохранения ДРК направлена в регион для оценки ситуации.
Ранее в ДР Конго умер зараженный вирусом лихорадки Эбола ребенок. Летальный исход зафиксировали в одной из больниц провинции Северное Киву на востоке страны. Трехлетний пациент скончался в медицинском учреждении города Бени 6 октября.
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