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В Японии посетители «американских горок» застряли на высоте более 40 метров
22.10.2021 20:23
Фото: otdyhrussia.ru
Японские спасатели смогли вызволить посетителей парка развлечений, которые из-за неожиданного отключения электроэнергии повисли на высоте около 40 метров.
ЧП случилось в городе Осака, передает агентство Kyodo News.
Как стало известно, на большой высоте застряли тридцать пять человек. Прибывшие в парк развлечений спасатели смогли вызволить посетителей, купивших билеты на аттракцион "Американские горки".
Представители администрации парка Universal Studios Japan позже заявили, что в результате ЧП никто из гостей не пострадал, передает ИА Красная Весна со ссылкой на японские СМИ.
Помимо развлекательного парка из-за внезапного отключения электричества пострадали более 3 тыс. домохозяйств. Экстренным службам потребовалось около двадцати минут, чтобы восстановить снабжение. Информации о причинах случившегося из официальных источников пока не поступало.
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