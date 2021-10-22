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В Приморье нашли еще одну партию ядохимикатов с космодрома Восточный
22.10.2021 17:15
Фото: primamedia.ru
Правительство Приморского края сообщает об обнаружении в регионе еще одной партии ядохимикатов с космодрома Восточный в Приамурье, против утилизации которых выступает местное население.
ЧП случилось в поселке Ярославский Хорольского района, передает "Интерфакс".
Глава местной администрации сейчас готовит обращение в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Ожидается, что в субботу в поселок Ярославский прибудет с официальным визитом глава министерства природных ресурсов Приморья Константин Андронович и группа специалистов ведомства.
В данный момент склад с мешками находится под охраной полиции.
Площадка, на которой предполагалось сжигать ядохимикаты, расположена в густонаселенном Надеждинском районе, граничащем с Владивостоком. На этих территориях планируется комплексная жилая застройка.
Ранее местные жители обратились к властям с требованием не допустить утилизации ртутьсодержащих отходов из Приамурья.
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