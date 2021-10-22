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В Приморье нашли еще одну партию ядохимикатов с космодрома Восточный


22.10.2021 17:15
В Приморье нашли еще одну партию ядохимикатов с космодрома ВосточныйФото: primamedia.ru

Правительство Приморского края сообщает об обнаружении в регионе еще одной партии ядохимикатов с космодрома Восточный в Приамурье, против утилизации которых выступает местное население.

ЧП случилось в поселке Ярославский Хорольского района, передает "Интерфакс".

Глава местной администрации сейчас готовит обращение в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Ожидается, что в субботу в поселок Ярославский прибудет с официальным визитом глава министерства природных ресурсов Приморья Константин Андронович и группа специалистов ведомства.

В данный момент склад с мешками находится под охраной полиции.

Площадка, на которой предполагалось сжигать ядохимикаты, расположена в густонаселенном Надеждинском районе, граничащем с Владивостоком. На этих территориях планируется комплексная жилая застройка.

Ранее местные жители обратились к властям с требованием не допустить утилизации ртутьсодержащих отходов из Приамурья.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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