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СМИ сообщают о казни волейболистки сборной Афганистана
22.10.2021 14:24
Фото: og.ru
Международная федерация волейбола (FIVB) изучает распространившиеся в прессе сведения о гибели спортсменки в Афганистане.
По данным СМИ, новые власти казнили участницу женской молодежной сборной Махджубин Хакими.
Прокомментировав появившиеся публикации, представители FIVB подчеркнули, что решительно осуждают любые формы насилия, передает ТАСС. В организации также отметили, что пока не располагают подтверждения данных, размещенных Independent Persian. Вместе с тем, организация предпринимает усилия, чтобы срочно разъяснить ситуацию.
Ранее в Inside the Games со ссылкой на Persian Independent появился материал о гибели члена женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махаджабид Хакими. По данным авторов статьи, девушку казнили пришедшие к власти в стране представители движения "Талибан" (деятельность в РФ официально запрещена).
Как пояснял источник, девушка погибла еще в первых числах октября, но информация об этом не разглашалась. Родственники спортсменки хранят молчание, потому что запуганы - в их адрес продолжают поступать угрозы.
Напомним, 15 октября по инициативе Международной федерации футбола (FIFA) Афганистан смогли покинуть сто человек. В заявлении организации указывалось, что из страны были эвакуированы "представители футбольной семьи", включая участниц женских команд. Вывоз был организован совместно с властями Катара, поэтому рейс из Кабула совершил посадку в Дохе.
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