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Рязанского рецидивиста приговорили к 24 годам особого режима за тяжкие преступления
21.10.2021 21:22
Фото: pikiran-rakyat.com
Житель Рязанской области признан виновным в убийстве собственных родителей и надругательстве над дочерью.
В прошлом 45-летний мужчина уже не раз был судим, передает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.
Как стало известно, суд вынес решение по делу жителя населенного пункта Старожилова. Мужчина, только что покинувший места лишения свободы, совершил тяжкие преступления в ночь на 26 мая 2020 года. Он был признан виновным в убийстве родителей и изнасиловании собственной малолетней дочери.
Суд приговорил рецидивиста к наказанию в виде двадцати четырех лет лишения свободы. Отбывать новый срок он будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд вынес решение об ограничении свободы на полтора года.
По материалам уголовного дела, употребив спиртное, рецидивист повздорил с родителями. В ходе выяснения отношений он зарубил топором отца и мать. От полученных ранений супруги погибли на месте.
Вскоре после расправы над родителями мужчина надругался над малолетним ребенком. Затем злоумышленник закрыл девочку в подполе дома и сбежал с места ЧП. Дочь преступника потратила несколько часов, чтобы выбить доски. Выбравшись из подпола, ребенок побежал за помощью к соседям.
Местные жители незамедлительно обратились в полицию. Прибывшие правоохранители смогли задержать обвиняемого "по горячим следам". Вскоре суд вынес решение об его аресте.
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