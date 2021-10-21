Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рязанского рецидивиста приговорили к 24 годам особого режима за тяжкие преступления

21.10.2021 21:22

Фото: pikiran-rakyat.com



Житель Рязанской области признан виновным в убийстве собственных родителей и надругательстве над дочерью.



В прошлом 45-летний мужчина уже не раз был судим, передает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.



Как стало известно, суд вынес решение по делу жителя населенного пункта Старожилова. Мужчина, только что покинувший места лишения свободы, совершил тяжкие преступления в ночь на 26 мая 2020 года. Он был признан виновным в убийстве родителей и изнасиловании собственной малолетней дочери.



Суд приговорил рецидивиста к наказанию в виде двадцати четырех лет лишения свободы. Отбывать новый срок он будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд вынес решение об ограничении свободы на полтора года.



По материалам уголовного дела, употребив спиртное, рецидивист повздорил с родителями. В ходе выяснения отношений он зарубил топором отца и мать. От полученных ранений супруги погибли на месте.



Вскоре после расправы над родителями мужчина надругался над малолетним ребенком. Затем злоумышленник закрыл девочку в подполе дома и сбежал с места ЧП. Дочь преступника потратила несколько часов, чтобы выбить доски. Выбравшись из подпола, ребенок побежал за помощью к соседям.



Местные жители незамедлительно обратились в полицию. Прибывшие правоохранители смогли задержать обвиняемого "по горячим следам". Вскоре суд вынес решение об его аресте.



Автор: Злата Богатова

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