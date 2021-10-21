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Глава Казахстана заявил о пользе русского языка
21.10.2021 15:17
Фото: mail.kz
Власти Казахстана не должны препятствовать изучению в школах иностранных языков, включая русский, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства высказался на эту тему в ходе расширенного заседания Совета ассамблеи народа Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о пользе изучения русского языка, передает ИА REGNUM. Как отметил глава государства, необходимо добиваться, чтобы выпускники школ страны интегрировались в казахстанское общество и были конкурентоспособными. Поэтому подрастающему поколению стоит "владеть и государственным языком, и своим национальным языком".
Токаев подчеркнул, что школьникам страны "желательно владеть русским языком".
Ранее власти Казахстана назвали "языковые патрули" пещерным национализмом. Как заявил первый замглавы администрации президента республики Даурен Абаев в программе "Открытый диалог", большинство жителей страны относится к такому явлению негативно.
Активистов позднее оштрафовали, однако при этом осудили пророссийского публициста Ермека Тайчибекова. Блогера и критика задержали в Алма-Ате 23 сентября 2020 года, а потом признали виновным "в разжигании розни". В итоге суд назначил защитнику русского языка и прав русских в Казахстане наказание в виде семи лет строгого режима.
Подобные акции были замечены в последнее время и в других государствах Ближнего Зарубежья. В августе в Бишкеке задержали обвиняемого в нападении на женщину. Сотрудница детской площадке в ТЦ" Технопарк" в Бишкеке обратилась к нему на русском языке, после чего он разозлился и начал ее нецензурно оскорблять. Злоумышленник требовал выражаться на киргизском, а затем бросил лежавший рядом калькулятор в голову пострадавшей.
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