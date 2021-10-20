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В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
12:38
Фото: vk.com
В российских школах объявят дополнительные каникулярные дни с 30 октября по 7 ноября, сообщается в четверг в Telegram-канале Минпросвещения РФ.
Уточняется, что у большей части учащихся, получающих образование по четвертной системе, этот период придется на нерабочие дни.
Минпросвещения РФ собирается принять решение о дополнительных каникулах. Сейчас продолжается работа над рекомендациями удлинить каникулярный период на дни с 30 октября по 7 ноября включительно, которые ранее были объявлены нерабочики. В сообщении указывается, что эти дни будут добавлены к каникулам, которые идут в соответствии с ранее утвержденным графиком.
Предполагается, что каникулы у большинства учеников российских школ попадут на нерабочие дни. Однако в ряда регионов РФ дети получают образование не только в формате четвертной системе. В частности, на территории Подмосковья школы работают по модульной системе, когда каждые пять недель учебы перемежаются недельными каникулами. Учащиеся в таких случаях начинают отдыхать 15 ноября, и нерабочую неделю также следует прибавить к действующему расписанию.
В сообщении министерства указано, что рекомендации будут распространяться и на регионы, где нерабочий период намерены объявить раньше 30 октября. Ведомство отмечает, что в таких случаях и эти дни необходимо сделать каникулярными.
Руководители образовательных учреждений должны предусмотреть соответствующую корректировку учебных программ в связи с изменениями. В ведомстве также уточнили, что обучения в дистанционном формате на этот период не запланировано.
Накануне, 20 октября, глава российского государства Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях. Этот период устанавливается с 30 октября по 7 ноября 2021 года. За работниками должна быть сохранена их зарплата.
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