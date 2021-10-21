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Собчак не подписала документ о неразглашении данных по делу о ДТП в Сочи


21.10.2021 11:31
Собчак не подписала документ о неразглашении данных по делу о ДТП в СочиФото: smi2.net

Российская телеведущая Ксения Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия по уголовному делу, которое возбудили после смертельного ДТП.

Как пояснили в пресс-центре МВД России, звезда прибыла в Сочи на допрос.

Во время допроса следователь предупредил свидетельницу о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без официального разрешения в соответствии со статьей 310 УК РФ. Но Ксения Собчак подписывать такой документ отказалась.

Прибывшая с Собчак адвокат, находясь в кабинете представителя СКР, попыталась вести несанкционированную фотосъемку. По данным пресс-центра МВД, она намеревалась запечатлеть, в частности, документы, которые находились на рабочем столе следователя.

Отмечается, что во время допроса следователь попытался выяснить характер и тяжесть травм, причиненных Собчак в результате ДТП. Ведущая заявила, что не имеет при себе соответствующих документов, а также заранее отказалась от ознакомления о назначении судебно-медицинской экспертизы, если вынесут такое постановление.

Ранее Собчак заявила, что во время аварии получила травмы и была вынуждена обратиться за помощью в медицинское учреждение. В ряде СМИ одновременно распространились кадры, сделанные камерой в аэропорту Сочи вскоре после ДТП. Судя по этой записи, по внешнему виду ведущей нельзя было сказать, что она серьезно пострадала.

ДТП, унесшее жизнь молодой женщины, случилось 9 октября, когда столкнулись две легковые машины и микроавтобус. Два человека были экстренно госпитализированы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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