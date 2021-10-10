|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Собчак получила сотрясение мозга в ДТП в Сочи
10.10.2021 21:05
Фото: vz.ru
Телеведущая Ксения Собчак пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Сочи.
По ее словам, в аварии она получила сотрясение мозга и некоторые другие травмы, однако отказалась от госпитализации, чтобы поскорее возвратиться домой к сыну.
В своем телеграм-канале Ксения Собчак рассказала о последствиях аварии, случившейся на трассе между Адлером и Красной Поляной. Подчеркнув, что пост написан ей лично, ведущая пояснила, что уже находится дома. Собчак отметила, что после ДТП у нее диагностировали "сотрясение мозга и многочисленные травмы".
Ранее в российских СМИ распространились сообщения об аварии с участием машины Собчак. Как передавало агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник, во втором автомобиле находились три человека. Один из них от полученных ранений скончался на месте, еще один - умер в больнице. Третьего доставили в медицинское учреждение с тяжелыми повреждениями.
Подтвердив сведения об аварии, Собчак уточнила, что автомобиль и водитель, с которым она ехала в момент ДТП, были не ее. Ведущая добавила, что она "не подгоняла водителя", как и другие люди, находившиеся в салоне. В поездке она общалась при помощи зума, поэтому сохранилась запись ее действий. Случившееся было исключительно "личным решением водителя", - написала Собчак.
Ведущая также отметила, что сотрясение мозга получила и ее ассистентка. Пострадавшим предложили госпитализироваться в одну из больниц Сочи, однако Собчак "хотела к сыну и домой, поэтому вылетела". При этом она покинула место аварии на другом автомобиле, когда людям из другой машины уже оказывали помощь.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|