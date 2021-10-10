Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Собчак получила сотрясение мозга в ДТП в Сочи

10.10.2021 21:05

Фото: vz.ru



Телеведущая Ксения Собчак пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Сочи.



По ее словам, в аварии она получила сотрясение мозга и некоторые другие травмы, однако отказалась от госпитализации, чтобы поскорее возвратиться домой к сыну.



В своем телеграм-канале Ксения Собчак рассказала о последствиях аварии, случившейся на трассе между Адлером и Красной Поляной. Подчеркнув, что пост написан ей лично, ведущая пояснила, что уже находится дома. Собчак отметила, что после ДТП у нее диагностировали "сотрясение мозга и многочисленные травмы".



Ранее в российских СМИ распространились сообщения об аварии с участием машины Собчак. Как передавало агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник, во втором автомобиле находились три человека. Один из них от полученных ранений скончался на месте, еще один - умер в больнице. Третьего доставили в медицинское учреждение с тяжелыми повреждениями.



Подтвердив сведения об аварии, Собчак уточнила, что автомобиль и водитель, с которым она ехала в момент ДТП, были не ее. Ведущая добавила, что она "не подгоняла водителя", как и другие люди, находившиеся в салоне. В поездке она общалась при помощи зума, поэтому сохранилась запись ее действий. Случившееся было исключительно "личным решением водителя", - написала Собчак.



Ведущая также отметила, что сотрясение мозга получила и ее ассистентка. Пострадавшим предложили госпитализироваться в одну из больниц Сочи, однако Собчак "хотела к сыну и домой, поэтому вылетела". При этом она покинула место аварии на другом автомобиле, когда людям из другой машины уже оказывали помощь.



Автор: Злата Богатова

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