|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На севере Красноярского края к людям снова вышел белый медведь
20.10.2021 17:02
Фото: livejournal.com
Белый медведь вновь появился на территории населенного пункта Диксон, который находится на севере Красноярского края.
По данным местной администрации, хищник не был агрессивным, передает "Интерфакс".
Как стало известно, накануне, 19 октября, хищник был замечен неподалеку от школы. Животное прогнали прибывшие на вызов жителей поселка пограничники.
В Диксоне в последних числах сентября появился белый медвежонок, который в течение нескольких суток лежал на одном месте. Как рассказывал тогда в соцсетях руководитель Красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань, его коллеги готовы были вылететь в поселок, чтобы при необходимости оказать маленькому хищнику помощь.
Однако такие решения принимает исключительно федеральный Росприроднадзор, потому что белый медведь является краснокнижным животным. Специалисты ведомства позже пояснили, что явных проблем со здоровьем либо серьезных поведенческих отклонений, которые бы препятствовали выживанию медведя в естественных условиях, они не обнаружили.
Ранее сообщалось о жителе Приморья, который попал в больницу после нападения медведя.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|