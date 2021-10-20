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В Петербурге осудили торговавшего наркотиками курсанта Военно-морской академии


20.10.2021 13:54
В Петербурге осудили торговавшего наркотиками курсанта Военно-морской академииФото: sledcom.ru

В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу курсанта Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, передают российские СМИ.

Молодой человек был признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Дело рассматривал 224-й гарнизонный военный суд. Младшего сержанта Григория Колесника признали виновным в торговле наркотическими веществами, передает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Как стало известно, осужденный получил наказание в виде полутора лет колонии общего режима.

В ходе расследования и суда было установлено, что Колесник продал наркотики 6 декабря 2020 года военнослужащему, который добровольно стал участником оперативно-розыскного мероприятия. В процессе проведения проверочной закупки ему было передано запрещенное к обороту вещество массой 0,67 грамма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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