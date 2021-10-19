Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Карачаево-Черкесии арестованы пятеро экстремистов

19.10.2021 23:13

Фото: kikonline.ru



Правоохранительными органами Карачаево-Черкесии выявлены несколько членов международной религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (деятельность официально запрещена в РФ).



Как информирует сегодня пресс-центр МВД России, мероприятия по задержанию пяти злоумышленников осуществлялись в пределах Ногайского района.



По данным полиции, члены преступной группы под угрозой расправы пытались сместить с постов должностных лиц муниципальных органов власти. Кроме того, они активно занимались распространением идей радикального ислама, указано в официальном сообщении ведомства.



Как стало известно, региональное Управление ФСБ РФ в отношении задержанных возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение и перевозка оружия и боеприпасов). Суд вынес решение об аресте фигурантов.



Отмечается, что задержанные задумывались о формировании на Северном Кавказе шариатского государства. В процессе обысков, которые проводились по месту жительства подозреваемых, силовики обнаружили и изъяли различное оружие - как огнестрельное, так и холодное, а также боеприпасы. В домах задержанных правоохранители нашли религиозную литературу, в которой содержались признаки экстремизма.



Автор: Злата Богатова

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